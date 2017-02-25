Эвра: у меня больше нет проблем с Суаресом

Защитник «Марселя» Патрис Эвра сообщил, что его конфликт с уругвайским нападающим «Барселоны» Луисом Суаресом остался в прошлом.
В 2011 году, после матча с участием «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», выступавший тогда за манкунианцев Эвра сказал, что в одном из игровых эпизодов игрок команды соперника Суарес позволил себе расистские оскорбления в его адрес. Впоследствии уругваец был дисквалифицирован на восемь матчей.
«Позади много воспоминаний, в том числе мой конфликт с Суаресом. Это было удивительно, когда вся команда сражалась за меня, «МЮ» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 2:1 и я праздновал победу перед его глазами. Однако сейчас всё в порядке и у меня нет проблем с Суаресом. Во время противостояний между «МЮ» и «Ливерпулем» болельщики просто сходят с ума. Когда играли на «Энфилде», ощущалась ненависть со стороны фанатов соперника. В таких матчах ты особенно заряжен на борьбу», – цитирует Эвра beIN Sports.