Конте: Анчелотти — лучший итальянский тренер и один из лучших в мире

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал достижение соотечественника Карло Анчелотти. Для 57-летнего итальянского специалиста, возглавляющего «Баварию», матч 22-го тура немецкой Бундеслиги с «Гамбургом» станет 1000-м официальным в тренерской карьере.
«Это выдающееся достижение Карло. Он мой хороший друг. Он был моим тренером в «Ювентусе», а сейчас он лучший итальянский тренер и один из лучших тренеров в мире.
Не так просто провести на этом уровне у руля команды тысячу матчей, когда необходимо нести ответственность за результат в каждой встрече.
Без сомнения, у него великая карьера. Я надеюсь, что мне удастся хотя бы приблизиться к его достижениям!» — цитирует Конте официальный сайт «Челси».