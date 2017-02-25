Буффон – Доннарумме: наконец-то ты официально попал в мир больших мальчиков

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поздравил с 18-летием коллегу по амплуа из «Милана» Джанлуиджи Доннарумму.
«Джиджи, желаю тебе хорошо отпраздновать свой день рождения. Наконец-то ты официально попал в мир больших мальчиков, в котором на самом деле ты находился уже давно. Наслаждайся своим возрастом как можно дольше. Скоро ты осознаешь, что в мире взрослых очень трудно, но у тебя есть все необходимые качества, чтобы преодолеть сложности, быть счастливым и стать новой футбольной эрой», – цитирует Буффона Sky Sport Italia.
С сегодняшнего дня Доннарумма, по правилам итальянского футбола, может подписать свой первый профессиональный контракт. Голкипер «Милана» дебютировал в составе команды 25 октября 2015 года в матче серии А против «Сассуоло» (2:1) в возрасте 16 лет и 242 дней. Тем самым он побил рекорд Буффона, став самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе в матче чемпионата Италии.