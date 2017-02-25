Агент: слова Геркуса о срыве перехода Миранчука в «Рубин» из-за агентов — враньё

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв прокомментировал слова президента «железнодорожников» Ильи Геркуса. Тот ранее заявлял, что московский клуб согласовал переход игрока в «Рубин», но трансфер сорвался из-за того, что агенты не смогли договориться о личном контракте 21-летнего Миранчука.
«Слова Геркуса — враньё и попытка прикрыть своё неумение вести переговоры и опять переложить всё на агентов. У парня с «Рубином» всё было согласовано, они готовы были заплатить «Локомотиву» € 5 млн, но всегда говорили, что хотят, чтобы сделка совершилась до последнего сбора «Рубина». Более того, говорилось об этом и в официальных предложениях. Деньги приличные, если учесть, что это меньше чем за год до окончания контракта.
Вместо того, чтобы принять правильное управленческое решение, Геркус обзванивал другие клубы с просьбой прислать фейковые предложения на € 6 млн, чтобы, как он говорит, «засадить» его «Рубину». Когда этого сделать не удалось, просто врал опять, что другие клубы предлагали больше. Мы это видим из интервью руководителей этих клубов. Более того, когда можно было напрячься и решить этот вопрос, Геркус отправил в «Рубин» письмо с дополнительными требованиями. Конечно, эти требования были справедливо отвергнуты «Рубином».
Враньё вообще становится фирменным стилем руководителя «Локо». Он говорит о реакции болельщиков, хотя многим известно, что именно Илья Леонидович встречался с болельщиками и просил их начать кампанию против Миранчука и его агентов. На всякий случай скажу, что с нашей стороны согласованы условия и формулировки контрактов наших молодых футболистов Антона Миранчука и Ивана Галанина. Они должны были быть подписаны уже давно. Но Геркус опять взял паузу, и мы понимаем по какой причине. Когда «Локо» откажется, снова обвинят агентов», — цитирует Шпинёва «Советский спорт».
Контракт Алексея Миранчука с «Локомотивом» действует до ноября этого года.