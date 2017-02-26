«ПСЖ» в зимнее трансферное окно хотел продать Ди Марию в Китай

В прошедшее трансферное окно руководство «ПСЖ» хотело продать полузащитника Анхеля Ди Марию, сообщает L’Equipe.
По данным источника, в клубе были недовольны тем, как аргентинец провёл первую половину сезона, и были готовы расстаться с игроком.
Представители «ПСЖ» просили агента футболиста Жорже Мендеша узнать, проявляет ли какой-либо клуб китайской Суперлиги интерес к 29-летнему Ди Марии.
В то же время сам аргентинец, перешедший в «ПСЖ» из «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, отклонил вариант продолжения карьеры в Китае.
В нынешнем сезоне Ди Мария в общей сложности провёл за парижский клуб 29 матчей, забил семь мячей и отдал 10 голевых передач.