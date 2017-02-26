Туре: при нынешнем уровне развития науки карьера футболиста может длиться дольше

33-летний полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре отметил, что даже не думает о завершении карьеры. Ивуарийский футболист привёл в пример форварда Златана Ибрагимовича, который в 35 лет является лидером «Манчестер Юнайтед», а также экс-хавбека «красных дьяволов» Райана Гиггза, завершившего карьеру в возрасте 40 лет.
«Раньше, когда тебе исполнялось 33 года, можно было заканчивать карьеру. Но при нынешнем уровне развития науки карьера футболиста может длиться дольше. Примеры Райана Гиггза и Златана Ибрагимовича доказывают это.
Я пока не думаю о следующем сезоне. Меня интересуют только нынешние партнёры по команде и ситуация здесь и сейчас», — цитирует Туре Sky Sports.