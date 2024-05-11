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Малафеев: этот сезон РПЛ самый интересный за последние шесть лет

Малафеев: этот сезон РПЛ самый интересный за последние шесть лет
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Бывший голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. По словам Малафеева, это самый интересный сезон чемпионата страны последние годы.

«В плане борьбы за чемпионство этот сезон определённо самый интересный за последние шесть лет. С сезона-2017/2018 мы не видели такой напряжённой гонки, где сразу несколько команд реально претендуют на титул», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко. У «Краснодара», занимающего второе место, 50 очков. Столько же очков набрало московское «Динамо», расположившееся на третьей строчке.

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