«Зенит» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 28-го тура РПЛ

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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся лидер чемпионата санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Иванов. Матч начнётся в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Кержаков, Нино, Эракович, Сантос, Караваев, Барриос, Клаудиньо, Вендел, Кассьерра, Артур, Сергеев.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Дивеев, Роша, Мойзес, Агапов, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Заболотный.

После 27 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 51 очком, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл. Армейцы занимают девятую строчку с 39 очками.

В матче первого круга, который прошёл 3 сентября в Москве, команды не смогли выявить победителя (1:1).