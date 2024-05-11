Агент Рыбуса отреагировал на первый гол защитника за «Рубин»
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Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался об игре своего клиента в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (3:1). В минувшем матче польский футболист записал на свой счёт забитый мяч.
МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
3 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Рыбус – 30' 2:0 Мартынович – 38' 3:0 Йочич – 65' 3:1 Щетинин – 73'
Удаления: нет / Комаров – 74', Эль-Аскалани – 86'
«Я очень рад, что Мацей Рыбус впервые за долгое время отметился голом. Я думаю, что Мацей тоже счастлив. Наконец-то его ничего не беспокоит, играет и тренируется в удовольствие. Не знаю, сможет ли этот мяч помочь в продлении контракта с «Рубином». Команде осталось две игры, и Мацей должен их сыграть как минимум на том же уровне, как в матче с «Ростовом». После этого можно о чём-то говорить», — сказал Роман Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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