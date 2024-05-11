Агент Рыбуса: «Рубину» нужно сохранить Рахимова, а он будет принимать решение по игроку

Агент Роман Орещук, представляющий интересы защитника казанского «Рубина» Мацея Рыбуса, высказался о будущем футболиста.

«В первую очередь, как я понимаю, «Рубину» нужно определиться с тренером, то есть сохранить Рахимова, договорившись о новом контракте. И уже потом тренер будет принимать решение по Рыбусу. Я не знаю, нравится ли Рахимову Рыбус, я с ним об этом не разговаривал. Но Рыбусу Рахимов нравится, а нравится ли Рыбус Рахимову — это другая история», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«Рубин» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 41 очко за 18 матчей. Сегодня, 11 мая, казанцы обыграли «Ростов» (3:1) в матче 28-го тура чемпионата России.