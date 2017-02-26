Ф. Невилл: если Шоу не сможет закрепиться в «МЮ», это будет вопиющим безобразием

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл призвал защитника манкунианцев Люка Шоу отвоевать место в основном составе.
«Если Шоу не сможет закрепиться в „МЮ“, это будет преступлением, вопиющим безобразием. У него есть все шансы, потому что сейчас у „МЮ“ фактически нет чистого левого защитника. Шоу упустил возможность застолбить за собой эту позицию в начале сезона, что очень расстраивает.
Ему надо тренироваться, правильно вести себя и быть профессионалом, Моуринью это оценит. Очевидно, что Люку не хватает стабильности. Ему надо брать пример с Мхитаряна, который заслужил место в составе своей работой», — цитирует Невилла The Times.