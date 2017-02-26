Энрике: «Барселона» отдала много сил ради победы над «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» в матче 24-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
«Очень тяжелая победа. Первый тайм получился крайне упорным, „Атлетико“ хорошо прессинговал и нам пришлось тяжело. После перерыва „Атлетико“ не смог прессинговать так же эффективно и мы сумели прибавить. Очень рад, что мы победили прямого конкурента и возглавили таблицу.
В первом тайме мы много ошибались и часто теряли мяч, но игроки приложили много усилий и сумели наладить контроль мяча. Мы отдали много сил ради этой победы», — цитирует Энрике As.