Моуринью: финал Кубка лиги выиграл для «МЮ» Ибрагимович

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Саутгемптоном» в финале Кубка английской лиги (3:2). Наставник отметил роль в этом успехе форварда Златана Ибрагимовича, который оформил дубль, забив победный гол в концовке.
«Честно говоря, эту игру выиграл для нас Ибрагимович. Он провёл выдающийся матч. Отмечу и Погба, который сыграл на таком же уровне. В матче, в котором соперник заслуживал дополнительного времени, Златан принёс нам кубок», — приводит слова Моуринью BBC Sport.