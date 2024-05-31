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Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отсутствие лидеров

Уэйн Руни раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за отсутствие лидеров
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о проблемах команды.

«Я бы сказал, что им нужны пять игроков в раздевалке, которые могут возглавить команду. Посмотрите на команду, и вы зададитесь вопросом о том, кто является лидером. Я знаю, что Бруну Фернандеш — капитан, но кто там лидеры? Я сказал это несколько недель назад, когда Маркуса Рашфорда критиковали за язык тела, думаю, он всегда был таким.

Я не думаю, что он когда-либо много говорил. Когда он переживает трудный момент или вы хотите, чтобы он работал немного усерднее, старшие игроки должны требовать от него этого.

Каждый раз, когда «Манчестер Юнайтед» пропускает гол, они слишком быстро опускают головы, и кажется, что у них нет возможности вернуться в игру», — приводит слова Руни Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» финишировал на восьмом месте в турнирной таблице АПЛ.

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