Кутепов: надеюсь, к «Краснодару» подойдём в оптимальной готовности

Защитник «Спартака» Илья Кутепов после победы над норвежским клубом «Сарпсборг 08» в контрольном матче поделился впечатлениями от игры и оценил готовность команды ко второй части сезона. Встреча проходила в Марбелье на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 1:0.
«Тяжёлая игра получилась, как и все предыдущие. У нас лёгких матчей даже на сборах не бывает. Команда у норвежцев крепкая: борются, бьются. Хорошо, что выиграли. Положительный результат – это всегда хорошо.
Судя по нашему состоянию, мы набираем. Надеюсь, к матчу 18-го тура РФПЛ с «Краснодаром» подойдём в оптимальной готовности. Пока она ещё не стопроцентная, но мы уже где-то вверху, близко. Сегодня тренеры сразу предупредили, чтобы были готовы провести на поле все 90 минут. Поначалу было тяжело разбегаться, потом стало полегче. Старались держать темп до конца и, я думаю, справились», — сказал Кутепов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Встреча состоится 5 марта в Краснодаре. Для болельщиков «Спартака» вход на матч с «Краснодаром» будет бесплатным.