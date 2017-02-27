Зидан: «Реал» одолел «Вильярреал» благодаря удачным заменам

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал выездную победу над «Вильярреалом» (3:2) в матче 24-го тура Примеры. «Сливочные» уступали со счётом 0:2, но сумели добиться успеха.
«Мы всё сделали правильно в момент, когда нужно было отыгрываться, нашли моменты для голов и набрали три очка в матче с сильным соперником. Мы очень рады этому триумфу.
При счёте 0:2 нам нужно было что-то изменить при игре в атаке. Мы стали больше действовать на половине поля соперника, и это сработало. Известно, что „Вильярреал“ очень силён на домашнем поле, и нам нужно было проявить терпение.
Мы перехватили инициативу, благодаря заменам. Иско и Мората? Они действительно заслуживают больше игрового времени. И хотя именно они изменили ход встречи, „Реалу“ нужны все его игроки», — цитирует Зидана Football Espana.