Романцев рассказал, почему он больше не хочет тренировать

«Мне с лихвой хватило адреналина, который я получал от футбола. Поймите, я знаю, что не смогу с должной отдачей работать. Я это никогда не рассказывал, расскажу вам. Раньше, когда мимо проходили футболисты перед игрой, я смотрел на них издалека и пытался передать им свою энергию. Всё, что у меня было. Наверное, всерьёз это не срабатывало, но всё равно я так всегда делал. И вот я сейчас думаю: а смогу ли я сегодня передать им все мысли, свежесть, энергию, которые у меня накопились? Нет, уже не смогу.
Стоило ли порой чуток успокоиться и поберечь здоровье? Нельзя было. Я по-другому просто не умею. Как бы я смотрел в глаза ребятам, если бы себя берёг? Я поэтому и закончил работать, потому что понял, что уже пора думать о здоровье, беречь себя», — сказал Романцев, которому в начале января исполнилось 63 года.