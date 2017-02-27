Спаллетти: «Интер» всю неделю готовил почву для скандала

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти подвёл итоги матча 26-го тура чемпионата Италии с «Интером» (3:1). По его мнению, римляне полностью заслужили победу.
«Не знаю, чего все добиваются. «Рома» победила заслуженно, а кто-то делает из мухи слона. Лично я не увидел фола в эпизоде с участием Наингголана и Гальярдини. Меня интересует только игра, и она показала, что исход матча справедлив.
В прошлом сезоне мы пробили пенальти лишь один раз за 19 матчей, но я не сравнивал этот показатель с показателями других команд. Всю неделю «Интер» готовил почву и закладывал фундамент для скандала. Но пенальти – это не очки, матч ещё нужно выиграть.
«Интер» — отличная команда, достаточно посмотреть на их игроков. Они играют в хороший футбол и показали сегодня характер. Это всё хорошо, но они могут и проигрывать. «Рома» также сыграла хорошо и ничего ни у кого не крала», — приводит слова Спаллетти La Gazzetta dello Sport.