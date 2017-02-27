В «Боруссии» Д требуют пригласить Кастро в сборную Германии

Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» уверены, что полузащитник команды Гонсало Кастро достоин приглашения в сборную Германии. Об этом сказал спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Кастро уже давно заслуживает вызова в национальную команду. Конечно, решения принимает наставник сборной Йоахим Лёв, однако это было бы справедливо, если принять во внимание уровень игры Гонсало», — приводит слова Цорка Bild.
По итогам 22 туров чемпионата Германии Кастро принял участие в 17 матчах, став автором 2 голов и 4 голевых передач.