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В «Боруссии» Д требуют пригласить Кастро в сборную Германии

27 февраля 2017, понедельник. 13:05. Футбол
Руководство и тренерский штаб дортмундской «Боруссии» уверены, что полузащитник команды Гонсало Кастро достоин приглашения в сборную Германии. Об этом сказал спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

«Кастро уже давно заслуживает вызова в национальную команду. Конечно, решения принимает наставник сборной Йоахим Лёв, однако это было бы справедливо, если принять во внимание уровень игры Гонсало», — приводит слова Цорка Bild.

По итогам 22 туров чемпионата Германии Кастро принял участие в 17 матчах, став автором 2 голов и 4 голевых передач.
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Сборная Германии — Футбол Гонсало Кастро
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