Д. Комбаров, Зе Луиш и Боккетти вернулись в общую группу «Спартака»

Футболисты московского «Спартака» провели плановую тренировку на испанском сборе в Марбелье. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Десять полевых игроков и голкипер Артём Ребров, которые вчера участвовали в контрольной игре против норвежского «Сарпсборга» (1:0) и провели на поле 90 минут, ограничились растяжкой и лёгкими пробежками, а через полчаса отправились кто на отдых, кто в тренажёрный зал.
Что касается остальных футболистов, то их ожидала полноценная тренировка, длившаяся чуть меньше полутора часов. На этот раз основное внимание тренерский штаб уделил тактике. Кроме того, ребята выполнили несколько упражнений на технику и поиграли в футбол на ограниченном участке поля.
В общую группу вернулись Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Дмитрий Комбаров, которые позавчера работали по индивидуальному плану. Все трое сегодня тренировались без ограничений. Таким образом, на данный момент по индивидуальной программе трудится только Джано Ананидзе, у которого диагностированы перегрузка и небольшое растяжение мышц бедра.
Завтра вечером красно-белые проведут второй, заключительный контрольный матч на сборе в Марбелье с норвежским клубом «Согндал». Начало — 19:30 мск.