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Соболев считает, что арбитр верно не назначил пенальти в матче с Динамо»

Соболев считает, что арбитр верно не назначил пенальти в матче с Динамо»
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Нападающий красно-белых Александр Соболев прокомментировал неназначение главным арбитром матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) Алексеем Сухим пенальти на 70-й минуте игры.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Соболев – 9'     0:2 Игнатов – 39'    

— Был ли на тебе пенальти во втором тайме?

— Нет, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На девятой минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.

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