Соболев считает, что арбитр верно не назначил пенальти в матче с Динамо»

Нападающий красно-белых Александр Соболев прокомментировал неназначение главным арбитром матча второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» (0:2) Алексеем Сухим пенальти на 70-й минуте игры.

— Был ли на тебе пенальти во втором тайме?

— Нет, — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На девятой минуте красно-белые вышли вперёд. В их составе забил нападающий Александр Соболев. На 39-й минуте полузащитник Михаил Игнатов удвоил преимущество гостей.

Таким образом, «Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Балтика». Динамовцы покинули турнир. Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА.