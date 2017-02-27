Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ХОККЕЙ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Г. Иванов: никаких денег «Краснодар» за перенос матча Кубка России не платил

27 февраля 2017, понедельник. 17:53. Футбол
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал факт переноса матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром». Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.

«Я разговаривал со всеми, мы ругались, писали письма, делали обращения, чтобы нам разрешили играть для своих болельщиков. Но нам запретили играть в манеже: в нем якобы нельзя играть, потому что он — второй категории. Запретили играть и на нашем поле, потому что если сыграть 28 февраля, то 5 марта на нём нельзя было бы проводить календарный матч чемпионата России против «Амкара». Мы летели со сбора на Кипре, и из довольно комфортной для футбола погоды мы бы оказались в Тюмени в минус 13 градусов. Обсудили вместе с тренерским штабом и решили, что всё-таки лучше играть в Краснодаре, чем там. У нас несколько активных болельщиков были и на Кипре, смотрели товарищеские игры и Кубок ФНЛ. Когда стало известно о переносе Кубка России в Краснодар, я с ними разговаривал, они сказали: «Григорий Викторович, мы хоть куда поедем со своей командой, мы всё прекрасно понимаем». Если кто-то не понимает, то это не проблема футбольного клуба «Урал».

Мы договорились с «Краснодаром», что они нам оплатят только перелёт и гостиницу. Ведь они бы сами потратили эти деньги, если бы пришлось лететь в Тюмень. Никаких других денег они нам не платили. Это бред. Повторюсь, мы сделали всё, чтобы провести матч в Екатеринбурге. Но, к сожалению, неделя 30-градусных морозов в январе испортила нам все планы. И дай бог, чтобы нам 5 марта разрешили играть с «Амкаром» на своём поле для наших болельщиков», — цитирует Иванова «Современный портал Екатеринбурга».
Источник: Современный портал Екатеринбурга Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Урал Григорий Иванов Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
27 февраля 2017, понедельник
18:02 Чалов продлил контракт с ЦСКА до 2020 года
17:56 Сычёв тренируется с «пляжным» «Локомотивом»
17:53 Г. Иванов: никаких денег «Краснодар» за перенос матча Кубка России не платил
17:47 Билеты на матч сборных России и Бельгии стоят от 250 до 5000 рублей
17:40 Дортмундская «Боруссия» лишилась Гётце на неопределённый срок
17:36 «Милан» готов заплатить «Челси» € 32 млн за Фабрегаса
17:34 Райола: Доннарумма заслуживает место в сильном клубе
17:31 Агент: Раньери интересуются в Китае и Италии, но приоритет — возвращение в АПЛ
17:30 Защитник «Атлетико» приговорён к 30 дням общественных работ за домашнее насилие
17:18 ОПСФ обратился в прокуратуру в связи с долгами «Луча-Энергии» перед игроками
17:14 Конте: никто в «Челси» не спрашивал у меня, почему я не поставил кого-то на игру
17:02 Митрюшкин вошёл в сборную тура чемпионата Швейцарии
16:58 Контракт Беленова с «Уфой» рассчитан до лета 2017 года
16:46 Экс-хавбек «Арсенала» Юнгберг будет тренировать «Вольфсбург»
16:34 Затраты на эксплуатацию стадионов ЧМ-2018 составят более 2 млрд рублей
16:30 Тер Штеген поддержал Асенхо, порвавшего крестообразные связки колена
16:23 Болельщики «Урала» выразили несогласие с решением перенести матч с «Краснодаром»
16:09 Хендерсон не сыграет против «Лестера» и может пропустить матч с «Арсеналом»
16:06 «Тяньцзинь Цюаньцзянь» отказался от контракта с Фалькао
15:57 Д. Комбаров, Зе Луиш и Боккетти вернулись в общую группу «Спартака»
15:53 Эвра не захотел извиниться за крупное поражение «Марселя» от «ПСЖ»
15:51 РФПЛ дала разрешение «Уралу» сыграть с «Амкаром» на «СКБ-Банк Арене»
15:45 «Лестер» – «Ливерпуль»: текстовая трансляция начнётся в 23:00
15:45 Экс-игрок «Динамо» и «Мордовии» признан виновным в незаконном обороте наркотиков
15:38 Ибрагимович: моё будущее в «МЮ» не зависит от того, попадёт команда в ЛЧ или нет
15:30 Судье матча «Вильярреал» — «Реал» подбросили записку со словом «Воры»
15:11 «Вольфсбург» объявил о назначении Йонкера на пост главного тренера
15:01 Могилевец: хотел перейти в «Ростов» ещё летом, я понял, что нужен этому клубу
14:47 С 28 февраля ЦСКА начнёт готовиться в Ватутинках к матчу с «Зенитом»
14:46 «Динамо» К и «Бешикташ» оштрафованы на € 60 000 каждый за беспорядки на матче ЛЧ
14:41 Матч ЦСКА — «Зенит» обслужит Егоров, «Краснодар» и «Спартак» — Безбородов
14:29 «Бастия» уволила Сикколини с поста главного тренера
14:03 Пуйоль: у «Барселоны» есть шанс исправить ситуацию в матче с «ПСЖ»
13:59 «Томь» пока не получила деньги для выплаты задолженностей
13:56 Роббен не исключает, что сезон-2017/18 не станет для него последним в «Баварии»
13:48 Матч Кубка России между «Рубином» и «Сибирью» начнётся в 15:00 мск
13:39 УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Ростова» по итогам матча со «Спартой»
13:23 «Бавария» нацелилась на полузащитника «Байера» Хавеца
13:19 Сорокин: «Крестовский» обогнал «Фишт» в темпе строительства
13:15 Албин: Пуйоль протестировал поле «Крестовского» и остался вполне доволен
13:09 Ребко: футболисты «Луча-Энергии» поставили свои условия – ждём денег
13:05 В «Боруссии» Д считают, что Кастро достоин вызова в сборную Германии
12:59 Пуйоль: на поле «Крестовского» появилось желание взять мяч и поиграть
12:57 Директор департамента ФИФА: меня заверили, что на «Крестовском» всё будет хорошо
12:55 Фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке разрисовали автобус своей команды
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько голов забьёт новичок "Спартака" Луис Адриано в весенней части РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+