Г. Иванов: никаких денег «Краснодар» за перенос матча Кубка России не платил

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал факт переноса матча 1/4 финала Кубка России с «Краснодаром». Встреча должна была состояться в Екатеринбурге 28 февраля, однако в связи с неготовностью поля стадиона хозяев игра пройдёт в Краснодаре.
«Я разговаривал со всеми, мы ругались, писали письма, делали обращения, чтобы нам разрешили играть для своих болельщиков. Но нам запретили играть в манеже: в нем якобы нельзя играть, потому что он — второй категории. Запретили играть и на нашем поле, потому что если сыграть 28 февраля, то 5 марта на нём нельзя было бы проводить календарный матч чемпионата России против «Амкара». Мы летели со сбора на Кипре, и из довольно комфортной для футбола погоды мы бы оказались в Тюмени в минус 13 градусов. Обсудили вместе с тренерским штабом и решили, что всё-таки лучше играть в Краснодаре, чем там. У нас несколько активных болельщиков были и на Кипре, смотрели товарищеские игры и Кубок ФНЛ. Когда стало известно о переносе Кубка России в Краснодар, я с ними разговаривал, они сказали: «Григорий Викторович, мы хоть куда поедем со своей командой, мы всё прекрасно понимаем». Если кто-то не понимает, то это не проблема футбольного клуба «Урал».
Мы договорились с «Краснодаром», что они нам оплатят только перелёт и гостиницу. Ведь они бы сами потратили эти деньги, если бы пришлось лететь в Тюмень. Никаких других денег они нам не платили. Это бред. Повторюсь, мы сделали всё, чтобы провести матч в Екатеринбурге. Но, к сожалению, неделя 30-градусных морозов в январе испортила нам все планы. И дай бог, чтобы нам 5 марта разрешили играть с «Амкаром» на своём поле для наших болельщиков», — цитирует Иванова «Современный портал Екатеринбурга».