Ругани: не хочу, чтобы Бонуччи опять пропустил игру, — я не желаю другим зла

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани отметил, что хочет отвоевать место в основе туринцев в честной конкуренции. Из-за ссоры с главным тренером защитник Леонардо Бонуччи был вынужден пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0), но Ругани всё равно остался в запасе.
«Тренер принимает решение, а я стараюсь сделать всё возможное, как только получаю шанс. Я не хочу, чтобы Бонуччи опять не попал в заявку, потому что желать другим зла — это не моё.
Я не думаю об уходе в другую команду, где буду получать больше игровой практики, потому что счастлив быть здесь и играть за „Юве“. Я иду своим путём и однажды стану игроком основы в „Ювентусе“, — цитирует Ругани Tuttosport.