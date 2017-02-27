Аллегри пошутил в ответ на слухи о возможном переходе в «Барселону»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри пошутил, отвечая на вопрос о слухах, согласно которым он может возглавить «Барселону» и уже начал изучать испанский язык.
«Я учу испанский? В школе я старался изо всех сил, чтобы хорошо выучить итальянский! Кроме того, я неплохо освоил туринский диалект, так что теперь всё в порядке», — цитирует Аллегри Football Italia.
По неофициальной информации, спортивный директор каталонцев Ариедо Брайда, у которого сложились хорошие рабочие отношения с Аллегри с момента их совместной работы в «Милане», пытается убедить руководство клуба сделать выбор в пользу 49-летнего итальянца.