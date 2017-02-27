ФИФА и РГСУ объединились для обучения футболу детей с синдромом Дауна

21 и 22 февраля Россию посетили представители английской организации DSActive София Питтуникос и Шила Хеслам. Целью их визита стало участие в семинаре «Психолого-педагогические особенности работы с детьми с синдромом Дауна в спортивных группах по футболу», организованного фондом «Даунсайд Ап» при поддержке социальной программы ФИФА «Футбол ради надежды» и Российского государственного социального университета.
Во время семинара 21 февраля приглашённые спикеры и гости обсуждали аспекты организации спортивных групп детей с синдромом Дауна. Всего семинар посетили более 80 специалистов: спортивные инструкторы, учителя физкультуры, тренеры, студенты и волонтёры, заинтересованные в проведении спортивных занятий с детьми с синдромом Дауна. После семинара София Питтуникос провела практический тренинг для студентов РГСУ по адаптивной физической культуре.
На второй день, 22 февраля, английские гостьи наведались с дружественным визитом в «Даунсайд Ап», где в более неформальной обстановке познакомились со специалистами фонда. Окончанием визита в Россию представителей DSActive стала тренировка детей с синдромом Дауна в спортивном зале. Британские специалисты наблюдали за занятием, а по его окончании поделились практическими рекомендациями с российскими коллегами.
Футбол для детей с синдромом Дауна – это первая инициатива в России, связанная с этим видом спорта среди людей с синдромом Дауна и созданная в рамках проекта «Спорт во благо. Дети». Спортивные группы по футболу для детей с синдромом Дауна были организованы в декабре 2015 года «Даунсайд Ап» в содружестве с РГСУ. С начала 2017 года инициативу поддержала международная программа ФИФА «Футбол ради надежды». Цель этой программы – предоставление финансирования некоммерческим организациям для реализации проектов/программ, использующих футбол в качестве инструмента развития, и поддержки социального развития уязвимых сообществ по всему миру.
В конце года «Даунсайд Ап» планирует провести футбольный праздник для участников программы, а также итоговый семинар по организации учебно-тренировочного процесса детей с синдромом Дауна в футболе для специалистов в области физической культуры.