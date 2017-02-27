Сафонов: титул отдают «Зениту» или «Спартаку», 18-й тур может многое изменить

Футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что матч 18-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» может изменить расклад сил в борьбе за титул. Встреча состоится 4 марта в Москве.

«В ЦСКА всё отлажено до автоматизма. Видно, что команда притёрлась на сборах и приняла Гончаренко, а это немаловажно. ЦСКА — тёмная лошадка. Все поделили золото между „Зенитом“ и „Спартаком“, но уже следующий тур может многое перевернуть.

Продление контракта с Чаловым? Видно, что команда в него верит. Если ЦСКА будет играть в два нападающих, мне кажется, ставку сделают на Оланаре и Чалова. Хотя, конечно, дай бог, чтобы и Витиньо заиграл. Забьёт ли Чалов в ближайшем матче с „Зенитом“? Считаю, что забьёт. Есть такое чутьё», — сказал Сафонов в программе «8-16».

ЦСКА (32 очка) занимает третье место в РФПЛ, отставая от «Зенита» (35) и «Спартака» (40).