Ватцке: Гётце не скоро вернётся в строй

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке подтвердил информацию немецких СМИ о том, что у полузащитника команды Марио Гётце диагностировано нарушение обмена веществ, в результате чего он на неопределённое время выбыл из строя.
«Гётце не скоро вернётся в строй», — приводит слова Ватцке Bild.
Футболист в свою очередь пояснил: «В данный момент я прохожу лечение и буду делать всё, чтобы вернуться в строй как можно скорее. Хочу помочь команде добиться наших целей».
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги 24-летний Гётце провёл 11 матчей (9 — с первых минут), в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.