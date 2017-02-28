Пауло Сержио: Рафинья спокойно может стать наследником Лама в «Баварии»

Бывший футболист мюнхенской «Баварии» Пауло Сержио поделился мнением о том, кто бы мог с успехом заменить защитника Филиппа Лама на правом фланге обороны со следующего сезона. Пауло Сержио указал на защитника немецкого гранда Рафинью.
«Пару лет назад я говорил с Рафиньей. Он тогда думал покинуть «Баварию» в поисках большей игровой практики. Я сказал ему, что он должен остаться в Мюнхене, поскольку настанет и его время. И что же? Его здесь любят, он выиграл с командой всё и всегда готов помочь ей. Рафинья спокойно может стать наследником Лама в «Баварии», — цитирует Пауло Сержио tz.
Лам уже объявил, что по окончании нынешнего сезона повесит бутсы на гвоздь.