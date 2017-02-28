Фернандо: знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом

Полузащитник «Спартака» Фернандо не видит проблемы в том, что в нынешнем сезоне РФПЛ красно-белые ни разу не били пенальти. Бразилец отметил, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом.
«Проблема ли, что „Спартак“ не бил пенальти в этом сезоне? На самом деле, не очень. Мы не должны обращать внимание на действия арбитров. Знаем, что многие не хотят видеть «Спартак» чемпионом. Нужно концентрироваться на самой игре, и тогда никакие судьи на наши результаты не повлияют.
После вылета „Зенита“ из ЛЕ борьба за чемпионство будет более жёсткой? «Зенит» — один из наших главных соперников. Прежде всего нужно будет побеждать в личной встрече. Эта игра станет одной из самых тяжёлых для «Спартака». Понятно, что после вылета из еврокубков «Зенит» бросит все силы на чемпионат», — цитирует Фернандо «Советский спорт».
После 17 туров «Спартак», набрав 40 очков, лидирует в чемпионате России. «Зенит» идёт вторым и отстаёт на 5 пунктов.
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