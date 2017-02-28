Роббен: вероятность моего выступления в Китае минимальна

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен не думает, что существует вероятность его выступления в Китае. При этом голландский футболист отметил, что китайские клубы заставляют футболистов крепко задумываться, предлагая им астрономические суммы.
«Конечно, ничего исключать нельзя. В Китае платят такие большие деньги, что футболисты по меньшей мере начинают думать о целесообразности выступлений в этой стране. Однако в моём случае деньги никогда не были определяющим фактором. Возможно, именно потому и была у меня такая карьера. Я всегда на первое место ставил спортивные критерии. Поэтому вероятность моего выступления в Китае минимальна», — цитирует Роббена Kicker.
Действующий контракт Роббена с немецким грандом рассчитан до лета 2018 года.