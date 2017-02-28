Гинер: думаю, что матч за Суперкубок России пройдёт на стадионе ЦСКА

Матч за Суперкубок России в 2017 году может пройти на стадионе ЦСКА. Об этом сказал президент «армейцев» Евгений Гинер.
«Я думаю, что это произойдёт на нашем стадионе. Но я хочу провести и другой Суперкубок — Суперкубок Европы. Но, наверное, осуществить это получится уже в 2019 году. Я говорил на эту тему ещё с Платини. Спросил его, выдвигать ли нам заявку, и он ответил: «Да». Сейчас, правда, Мишеля уже нет во главе УЕФА, но на наши планы это не повлияет. На Суперкубок Европы 2018 года мы выдвигаться не будем: летом этого года в России пройдёт чемпионат мира, после которого, думаю, этот турнир будет уже не так интересен», — рассказал Гинер в интервью «Известиям».
Ранее сообщалось, что, помимо стадиона ЦСКА, матч за Суперкубок России может принять и арена «Локомотива».