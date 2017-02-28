Динь: вы измените мнение об игре «Барселоны», если мы выиграем все турниры

Защитник «Барселоны» и сборной Франции Лука Динь оценил шансы «Барселоны» на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. Для этого подопечным Луиса Энрике в ответной встрече 1/8 финала необходимо отыграть четыре мяча у «ПСЖ». В первой игре на выезде каталонская команда потерпела поражение со счётом 0:4.
«Всё может случиться. Отдадим все силы в ответном матче. Мы пропустили четыре гола в первом матче, так почему бы не забить четыре гола в ответной игре? Нам даже не нужно обсуждать вопрос мотивации в раздевалке. Для нас эта тема понятна.
Мы хотим показать свой лучший футбол. Мы знаем, что должны прибавить. Вы можете думать, что наша игра не очень хороша, но вы наверняка измените своё мнение в конце сезона, если мы выиграем все турниры», — сказал Динь в интервью L'Equipe.