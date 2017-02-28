Хесе: если бы не травма колена, я бы стал безоговорочным игроком старта «Реала»

Форвард «Лас-Пальмаса» Хесе Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», выразил мнение, что травма, полученная в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов—2013/14 с «Шальке-04» (3:1), сильно повлияла на его карьеру. У Хесе был диагностирован разрыв крестообразной связки правого колена.
«Я думал о том, что было бы, если Колашинац не нанёс мне травму в 2014 году. Не люблю сравнивать себя с другими, но, думаю, я бы стал безоговорочным игроком стартового состава «Реала». Уверен в этом.
Та травма дорого мне обошлась. Когда я вернулся в состав, то не получал много игровой практики. Я решил уйти из „Реала“, чтобы больше играть», — цитирует Хесе Marca.