Мойес: перед началом сезона я просил у «Сандерленда» выиграть 10 матчей в АПЛ

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес рассказал о задаче команды на оставшуюся часть сезона. «Чёрные коты» замыкают таблицу АПЛ, набрав 19 очков в 26 матчах.
«Я просил игроков „Сандерленда“ выиграть за сезон в АПЛ 10 матчей или около того. У нас будет непростой календарь, и в некоторых матчах — например с „Ман Сити“ — нужно будет просто играть в свой футбол. А вот прямых конкурентов нужно будет победить, если мы хотим остаться в АПЛ.
«Сандерленд» не раз выбирался и из более плохих положений. Нам нужны три-четыре победы в оставшихся матчах. Многое зависит от лидеров — нам нужно больше голов, чтобы повысить шансы. Мы играем не так плохо, но в ключевые моменты постоянно чего-то не хватает», — цитирует Мойеса Sunderland Echo.