Маццола: «Интеру» нужен кто-то вроде Алексиса Санчеса

Легендарный игрок «Интера» Сандро Маццола выразил мнение, что форвард «Арсенала» Алексис Санчес идеально вписался бы в игру нерадзурри.
«Я без ума от Алексиса Санчеса. По-моему, он идеально подходит нынешнему „Интеру“, потому что Санчес в течение долгого времени эволюционировал и становился лучше, а теперь забивает гол за голом. „Интеру“ нужен кто-то вроде него», — цитирует Маццолу Corriere Dello Sport.
В нынешнем розыгрыше АПЛ 28-летний Санчес забил 17 голов и отдал 8 результативных передач в 25 матчах.