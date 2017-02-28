Рустем Мухаметшин: в «Локомотиве» собраны игроки одинакового класса

Полузащитник «Тосно» Рустем Мухаметшин поделился ожиданиями от выездного матча 1/4 финала Кубка России с «Локомотивом» (1 марта).
«Мы не разграничиваем турнир, чемпионат или Кубок, Кубок тоже важен. Если далеко проходишь и эмоционально настроение хорошее, игра получается. Если удастся обыграть «Локомотив», в любом случае это поможет на будущее, в том числе эмоционально для чемпионата. „Локо“ — хорошая команда, и состав у них, и «скамейка» большая, поэтому, я думаю, и в Кубке, и в чемпионате они хорошо участвуют, в команде собраны одинакового класса игроки. Они всегда в лидерах в чемпионате России, правда, в этом году, они на 10-м месте, но уверен, что они ситуацию поправят.
И они первую игру играют, и мы, неизвестно, кто в каком состоянии подходит к этой игре. Вот даже в матче «Краснодара» с «Уралом» краснодарцы 3:0 вели, а проиграли по пенальти, Кубок непредсказуем!» — цитирует Мухаметшина сайт «Тосно».