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«Спартак» представил видеообзор контрольного матча с «Согндалом»
1 марта 2017, среда. 00:09.
Футбол
«Спартак» победил норвежский клуб «Согндал» в контрольном матче. Встреча проходила в Марбелье (Испания) на стадионе «Мунисипаль де Марбелья» и завершилась со счётом 4:1.
«Спартак» представил видеообзор матча с «Согндалом», который в минувшем розыгрыше чемпионата Норвегии занял 11-е место среди 16 команд. Посмотреть ролик можно
на официальном канале московского клуба на видеохостинге YouTube
.
Источник:
Официальный канал ФК "Спартак" (Москва) на YouTube
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