Гути пожелал «Барселоне» выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути выступил с неожиданным заявлением относительно ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с участием «Барселоны» и «ПСЖ». Гути пожелал успехов каталонской команде, которая в первой игре на выезде потерпела поражение со счётом 0:4. При этом Гути вспомнил и защитника сине-гранатовых Херарда Пике, который нередко выступает с язвительными словами в адрес «Реала».
«Пике — единственный, кто по-настоящему защищает интересы «Барселоны». А остальные в это время ретируются. Хочу, чтобы «Барселона» победила «ПСЖ», продолжила выступление в Лиге чемпионов и не концентрировала все силы на чемпионате Испании. И хочу, чтобы пятый гол «Барселоны» в матче с «ПСЖ» забил Пике. Думаю, он этого заслуживает», — цитирует Гути Marca.