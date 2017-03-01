Ватцке: мы должны оставить Гётце в покое

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке в очередной раз прокомментировал болезнь полузащитника команды Марио Гётце. У футболиста сборной Германии диагностировано нарушение обмена веществ, и он выбыл из строя на неопределённое время.
«Мы беседовали с Гётце и обещали ему, что не будем говорить в прессе больше того, что уже было сказано. Это очень сложная история. Речь идёт не о том, что ты просто с высокой температурой лежишь в кровати. Ты просто не в состоянии показывать свою лучшую игру. Но мы должны оставить Гётце в покое. У него есть всё необходимое для того, чтобы вновь выйти на свой лучший уровень», — цитирует Ватцке Sky.