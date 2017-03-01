Энрике: если тебе оставляют свободные зоны, то контроль мяча не самоцель

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, от чего зависит философия игры команды. После того как сине-гранатовых возглавил этот специалист, стали говорить о том, что «Барселона» несколько отошла от традиционного для себя стиля игры с контролем мяча.
«Игра «Барселоны» зависит от действий соперников. У них наблюдается очевидный прогресс: они начинают прессинговать нас на нашей половине поля. Соперники пргрессируют, а наше дело – постоянно находить решения. Если соперник оставляет тебе свободные зоны, то контроль мяча не самоцель. Ведь в таком случае можно дойти до ворот противника двумя передачами. Целью является гол. Поэтому, если хотят, чтобы мы контролировали мяч, пусть скажут соперникам, чтобы они позволяли нам это делать», — цитирует Луиса Энрике испанское интернет-издание Sport.