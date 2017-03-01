На просмотре в «Краснодаре» находится 21-летний армянский форвард

21-летний нападающий Артур Миранян проходит просмотр в «Краснодаре», сообщает News.am. Последним клубом форварда был македонский «Вардар», после расторжения контракта с которым он по окончании прошлого сезона стал свободным агентом.
Миранян начинал карьеру в донецком «Шахтёре». Он выводил «горняков» на поле в качестве капитана в пяти матчах Юношеской лиги УЕФА, а в чемпионате Украины до 19 лет провёл 43 матча, в которых забил 31 мяч.
Также на его счету 17 матчей за юношеские сборные Украины (до 17, 18 и 19 лет), в которых игрок забил 8 мячей, после чего изъявил желание выступать за сборную Армении. Получив разрешение от ФИФА, он провёл восемь матчей за молодёжную сборную Армении, в которых отличился одним голом и двумя результативными передачами.