Все игроки ЦСКА тренируются в общей группе в преддверии матча с «Зенитом»

Московский ЦСКА приступил к тренировкам на базе в Ватутинках после завершения зимних сборов, проходивших в Испании, сообщает официальный сайт столичного клуба.
Накануне красно-синие успешно прошли медосмотр и провели вечернее занятие. В первый день весны команда Виктора Гончаренко провела дневное занятие, которое традиционно началось в 12:00 мск. В тренировке приняли участие все футболисты основного состава.
В 18-м туре Премьер-Лиги ЦСКА на своём поле примет «Зенит». Встреча состоится 4 марта, начало — в 16:30 мск.