Ерёменко будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета УЕФА

УЕФА в ответ на письменный запрос корреспондента «Чемпионата» Галины Козловой сообщил, что полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко, который получил дисквалификацию на два года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем Лиги чемпионов с «Байером», был найден кокаин, будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета УЕФА. В декабре прошлого года Ерёменко подал апелляцию на решение по дисквалификации.
«Мы можем подтвердить, что Роман Ерёменко будет присутствовать на апелляционных слушаниях завтра. Он будет в сопровождении своего адвоката. Никаких заявлений не планируется, и мы опубликуем результаты на сайте», — говорится в сообщении УЕФА.