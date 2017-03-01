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Ерёменко будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета УЕФА

1 марта 2017, среда. 16:52. Футбол
УЕФА в ответ на письменный запрос корреспондента «Чемпионата» Галины Козловой сообщил, что полузащитник ЦСКА Роман Ерёменко, который получил дисквалификацию на два года из-за того, что в его допинг-пробе, взятой перед матчем Лиги чемпионов с «Байером», был найден кокаин, будет присутствовать на заседании дисциплинарного комитета УЕФА. В декабре прошлого года Ерёменко подал апелляцию на решение по дисквалификации.

«Мы можем подтвердить, что Роман Ерёменко будет присутствовать на апелляционных слушаниях завтра. Он будет в сопровождении своего адвоката. Никаких заявлений не планируется, и мы опубликуем результаты на сайте», — говорится в сообщении УЕФА.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Роман Ерёменко УЕФА
Новости. Футбол
1 марта 2017, среда
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