Дзампарини: буду консультантом в «Палермо», новые владельцы ни черта не знают

Экс-президент «Палермо» Маурицио Дзампарини, который на этой неделе подал в отставку со своего поста, сообщил, что останется в клубе в роли консультанта. 75-летний бизнесмен продал клуб англо-американскому фонду. В течение 15 лет президентства в «Палермо» Дзампарини уволил 38 тренеров.
«Всегда говорил, что хочу отдать «Палермо» в хорошие руки. Думаю, так и сделал. Эмоции – это часть жизни. Футбол создал мне большое количество стрессовых ситуаций, а мне больше не 20 лет. Правда, что у страсти нет возраста.
Счастлив, потому что думал, когда уйду со своего поста, буду чувствовать дискомфорт. Однако сейчас я ни о чём не жалею.
Останусь в клубе в роли консультанта, так как новые владельцы ни черта не знают», — цитирует Дзампарини Football Italia.