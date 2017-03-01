Коломейцев: всем в команде хочется, чтобы Ал. Миранчук продлил контракт

Полузащитник «Локомотива» Александр Коломейцев поделился впечатлениями от четвертьфинального матча Кубка России с «Тосно» (1:0), оценил дебют нападающего Ари, а также высказался о ситуации с полузащитником Алексеем Миранчуком, ставшим автором единственного гола в прошедшей игре.
«Это был трудный матч, но счёт по игре. Первая встреча в сезоне всегда трудная. Вкатываться тяжело, тем более это Кубок России. Не важно, с кем ты играешь — первая или вторая лига. Было много борьбы, но мы победили по делу. В Кубке все команды играют с Премьер-Лигой на равных. Новички влились отлично. Ари отлично смотрелся в поле, имел моменты и мог забить. Дальше будет только лучше.
Что касается отменённого гола, то трудно сказать, был ли там офсайд. Нам показалось, что не было. Всегда неприятно, когда отменяют голы, но мы вели в счёте. Если бы было наоборот, тогда было бы сложнее. Концовка всегда нервная, когда ведёшь в один мяч, но мы справились. Хотелось выиграть — мы выиграли, а крупно или нет, не так важно.
Что касается Алексея Миранчука, то вокруг него и так много разговоров, поэтому мы в команде стараемся не нагнетать. Он сам эту тему не обсуждает. Сейчас он работает в команде, и его самоотдача не уменьшилась. Сегодня даже гол забил. Всем в команде хочется, чтобы Миранчук продлил контракт с „Локомотивом“. У нас есть костяк, и хочется, чтобы игроки оставались в команде», — передаёт слова Коломейцева корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.