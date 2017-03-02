«Манчестер Сити» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

В переигровке 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» принимал на своём поле «Хаддерсфилд Таун». Первая встреча завершилась со счётом 0:0, а ответная игра, которая проходила на стадионе «Этихад», закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
Счёт в начале матча открыли гости благодаря точному удару Гарри Банна, однако «Манчестер Сити» переломил ход встречи ещё до перерыва, а впоследствии одержал уверенную победу. В составе победителей дубль оформил Серхио Агуэро, а ещё по голу забили Лерой Зане, Пабло Сабалета и Келечи Ихеаначо.
Таким образом, «Хаддерсфилд» своё участие в турнире закончил, а «Манчестер Сити» пробился в четвертьфинал, в котором сыграет с «Мидлсбро». Встреча 1/4 финала запланирована на 11 марта.