Гвардиола: это лучшее выступление Агуэро из всех, что я видел

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола впечатлён игрой Серхио Агуэро в матче 1/8 финала Кубка Англии с клубом «Хаддерсфилд Таун». Аргентинец сделал дубль и отдал голевой пас, а «Манчестер Сити» победил со счётом 5:1.
«Это лучшее выступление Серхио из всех, что я видел. Он забил два гола и помогал создавать моменты. Когда он играет на таком уровне – его не остановить. Мы очень довольны выступлением Серхио в сегодняшнем матче!
Мы забили пять голов и показали красивый атакующий футбол. Наша команда продолжат крепнуть, и я вижу много хорошего матч за матчем. Завтра проанализируем матч с «Хаддерсфилдом» и начнём подготовку к встрече с «Сандерлендом», — сказал Гвардиола.