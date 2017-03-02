Вайнцирль: первые 30 минут были для «Шальке-04» действительно катастрофой

Наставник «Шальке-04» Маркус Вайнцирль прокомментировал результат четвертьфинального матча Кубка Германии с мюнхенской «Баварией». Играя на выезде, гельзенкирхенская команда потерпела поражение со счётом 0:3.
«Нам не удалось побороться в этой игре. Первые 30 минут были для «Шальке» действительно катастрофой, так как к тому времени мы уже проигрывали с разницей в три мяча. Между тем мы совсем по-другому представляли для нас ход игры. Однако в Мюнхене тебе ничего не дарят. Так нельзя обороняться против такого соперника», — приводит слова Вайнцирля официальный сайт «Баварии».