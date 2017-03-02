Сын Пеле, приговорённый к 12 годам тюрьмы, выпущен на свободу

Эдиньо, сын бывшего нападающего «Сантоса» и сборной Бразилии Пеле, выпущен на свободу. В 2005 году Эдиньо, который также выступал за «Сантос», обвинили в торговле наркотиками и отмывании денег, однако он отвергал все обвинения в свой адрес. В итоге Эдиньо приговорили к 33 годам лишения свободы, но позже срок был сокращён до 12 лет и 10 месяцев.
Как сообщает GloboEsporte, адвокаты подали апелляцию, и накануне Эдиньо отпустили на свободу, правда, лишь на время рассмотрения апелляции. Отмечается, что это уже вторая апелляция, которая будет рассмотрена судом.
Эдиньо в роли голкипера играл в нескольких бразильских клубах, после чего начал тренерскую деятельность. С 2007 по 2015 год он работал помощником главного тренера «Сантоса».