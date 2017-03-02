И. Попов: «Спартак» стал амбициознее, лишних слов на поле больше не требуется

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко рассказал, как изменилась столичная команда за последний год.
«Команда в целом изменилась. Привыкли друг к другу и требованиям тренера. Лишних слов на поле больше не требуется – достаточно взгляда, движения. Психология – главное в футболе. Когда ты спокоен, мысли правильные – проще реализовать свой потенциал на поле.
«Спартак» стал более амбициозным. У нас сейчас очень высокая конкуренция – 22 человека. Все хотят попасть в стартовый состав и доказывают это работой на тренировках. Раньше больше упор на позиционные атаки делался. Сейчас стали действовать более агрессивно и динамично. Более вертикально. При потере сразу вступаем в отбор. Лучше совершить рывок на пять-шесть метров и забрать мяч на чужой половине, чем бежать за соперником через всё поле к своим воротам, а потом – обратно», — сказал Попов.
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